PSG : Un forfait de taille se précise à Manchester

Ce serait une bonne nouvelle pour le PSG... Anthony Martial, absent hier lors de la victoire de MU à Southampton (3-2), a rapidement quitté la séance d'entraînement des Red Devils ce lundi. L'ancien monégasque est donc incertain pour le match de Ligue des champions de mercredi.

Martial était tombé malade dans la nuit de samedi à dimanche. Il était resté à l'hôtel pendant que ses coéquipiers jouaient à Southampton. Présent ce matin à Carrington, le centre d'entraînement de MU, il a été invité à retourner se reposer à son domicile selon le Manchester Evening News après seulement onze minutes de présence parmi ses coéquipiers. David De Gea (genou) et Donny Van de Beek (cheville) sont eux aussi incertains pour la rencontre.

