PSG : un futur Mbappé déjà entre les mains de l'émir du Qatar ?

Kylian Mbappé (23 ans) va peut-être quitter le PSG à l’issue de la saison. Le club de la capitale doit envisager que le français ne prolongera pas son contrat pour anticiper son départ et le remplacer. Une chose qui pourrait être faite avec ce crack.

Chez les jeunes du PSG, Warren Zaïre-Emery se distingue du lot. Ce jeune milieu de terrain défensif n’en finit plus d’impressionner les observateurs et semble promis à un avenir radieux. “Le Parisien“, écrit dans un article : « Paris a bien compris qu’il tenait entre les mains un joueur rare. Un phénomène de précocité comme on en a peu vu au camp des Loges ces dernières années ».

Selon Le Parisien, le PSG a débuté les négociations pour la signature d’un premier contrat professionnel avec le joueur, qui est sous contrat aspirant jusqu’en 2024.

Pour résumer Kylian Mbappé n’est pas certain d’être encore au PSG la saison prochaine. Cependant, le club de la capitale tien déjà un crack dans ses rangs pour faire oublier le natif de Bondy. Le jeune milieu de terrain défensif Warren Zaïre-Emery impressionne.

