PSG : un gros conflit à venir avec l'une des deux superstars ?

Jusqu'à présent, les relations entre le Paris-Saint-Germain et la sélection du Brésil ont été excellentes. Il faut dire que le club de la capitale a toujours compté un nombre très important d'Auriverde dans son effectif et que leur importance n'a fait que croître depuis l'arrivée des Qataris. Les deux staffs médicaux sont en contacts permanents afin de ne pas prendre de risques avec la santé des joueurs. Mais ces bonnes relations sont en train d'être mises à mal par l'entêtement des Brésiliens à vouloir convoquer Neymar pour les éliminatoires du Mondial 2022 à la mi-novembre.

Neymar voudrait aussi aller en sélection

Selon le média brésilien Terra, le sélectionneur des quintuples champions du monde, Tite, ne s'est toujours pas résolu à ne pas convoquer Neymar car il a encore l'espoir de le faire revenir au pays. Et ce alors que de nombreux autres internationaux ont déjà vu leur forfait officialisé. La raison de cet entêtement ? L'importance de Neymar au sein du groupe, bien sûr, mais aussi la volonté du joueur, qui aurait très envie de rejouer avec la Seleçao dans deux semaines.

Il en résulte des tensions importantes entre le PSG et la CBF. Pour rappel, Thomas Tuchel avait expliqué en conférence de presse qu'il n'était pas possible pour Neymar de revenir avant la trêve internationale. Si jamais l'attaquant décidait de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de n'en faire qu'à sa tête, et donc de jouer avec le Brésil, les tensions pourraient se transformer en guerre pour peu qu'il y ait rechute ou aggravation de sa blessure aux adducteurs…