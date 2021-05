PSG : un gros flop se dessine pour Leonardo

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

S'il fallait désigner un joueur de l'effectif du PSG qui ne s'est guère montré à son avantage cette saison, les doigts se tourneraient vers Mauro Icardi ! Décevant dans ses performances, trop souvent absent, l'international argentin a traversé l'exercice actuel tel un fantôme, ou presque. Celui qui a été définitivement transféré vers le club parisien l'été dernier pour 50 millions d'euros devrait d'ailleurs couté cher aux finances parisiennes.

Et pour cause, selon les informations de l'Equipe, Mauro Icardi aurait bel et bien fait comprendre à sa direction qu'il aimerait quitter le club pour donner un nouvel élan à sa carrière. Problème, la valeur du joueur aurait baissé depuis l'été dernier puisque cette dernière se situerait entre 35 et 40 millions d'euros. Une donnée qui refroidirait donc Leonardo, ne souhaitant en aucun cas faire de moins-value sur ce dossier. Une situation qui risque de donner des maux de tête à l'état-major parisien lors du prochain mercato.