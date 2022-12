PSG : un groupe ultra ayant frappé contre l'OL dissous en catimini

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Il y a quasiment un an (c'était le 17 décembre 2022), de graves incidents s'étaient produits au stade Charléty lors du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL. Les ultras lyonnais avaient affronté des supporters locaux qui, après enquête, s'étaient avérés être des fans du PSG venus chercher la bagarre. Le PFC et Lyon avaient été immédiatement exclus de la compétition, les Gones prenant également des interdictions de déplacement pour plusieurs matches. Mais les ultras parisiens ont finalement également été sanctionnés.

Dans le Journal Officiel paru hier samedi, un décret cosigné par la Première Ministre, Elisabeth Borne, et le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, annonce la dissolution du groupe Ferveur Parisienne, anciennement baptisé Porte 411. Une vingtaine d'exactions leur sont reprochées, dont le fameux PFC-OL, entre 2019 et 2022. Le PSG avait déjà pris des mesures à son encontre en le bannissant du Parc des Princes.