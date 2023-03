PSG : un improbable projet en alternative du Parc des Princes et du Stade de France !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Faute d'un accord avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes, la direction qatarie du PSG envisage plusieurs options concernant son stade. QSI a notamment prévu de candidater en 2025 pour le rachat du Stade de France. Un dossier à 600 M€ quand même. Mais l'enceinte de Saint-Denis n'est pas la seule option étudiée.

Un stade enterré dans un hippodrome ?

En effet, du côté du Qatar, on regarde aussi du côté de l'hippodrome de Saint-Cloud avec l'idée d'y bâtir un stade novateur : « L’idée du PSG qui nous a effectivement approchés, c’est d’examiner si on pouvait faire un stade plus ou moins enterré, plus ou moins inséré au milieu de l’hippodrome. Et nous n’avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter : ça pourrait être un projet assez fantastique », a expliqué le président de France Galop, Édouard de Rothschild à BFM Business. Karl Olive, le maire de Poissy, où sera bâti le futur centre d'entraînement du PSG, a aussi proposé des terrains aux dirigeants parisiens.

Ces deux dernières options ne restent envisagées que si la première, menant au Parc des Princes, et la deuxième (le Stade de France) venaient à échouer...