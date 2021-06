PSG : un indésirable de Pochettino ne compte pas baisser les bras

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Pablo Sarabia est un battant et ne s'avouera jamais vaincu ! Une force de caractère impressionnante, et louable, qui lui a permis de faire partie de la liste de Luis Enrique pour disputer l'Euro et ce, malgré son faible temps de jeu au PSG cette saison. Que ce soit sous la houlette de Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino, l'Espagnol a en effet été utilisé comme joker et remplaçant de luxe ces derniers mois. Malgré cette situation, l'ancien sévillan refuse de s'apitoyer sur son sort.

"C'est compliqué, mais c'est aussi bon pour la concurrence, on a une grande équipe, a confié l’international espagnol au quotidien El Pais. (...) Mentalement, il faut être très fort. Il y a des fois où tu sens que tu peux jouer un peu plus. Mais un joueur doit être préparé à ça. Dans le football, il y a 60% de mental quand on veut être meilleur chaque jour et rester fort dans les moments difficiles. On a tous connu ça."