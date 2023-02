PSG : un inquiétant virus se propage et a mis le vestiaire KO avant Monaco !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Une malédiction poursuit le PSG. Après les maux de tête donnés à Christophe Galtier en raison des nombreuses blessures dans son effectif (Mbappé, Messi, Hakimi et Verratti), voici venue l’heure du virus intraitable ! « Décidément les Parisiens n'ont pas de chance, affirme Fabrice Hawkins sur Twitter. Un virus intestinal vient troubler la préparation du déplacement à Monaco. Certains joueurs du PSG sont touchés par les symptômes suivants : vomissement, maux de ventre et fatigue. » L’information du jour donnée par le journaliste de RMC Sport est de taille puisque le PSG doit également affronter le Bayern Munich mardi prochain en 8es de finale de la Ligue des champions (21h). Avec quelle équipe ? Décidément les Parisiens n'ont pas de chance. Après les blessures qui s’enchaînent, c'est un virus interstinal qui vient troubler la préparation du déplacement à Monaco. Certains joueurs du PSG sont touchés par les symptômes suivants : vomissement, maux de ventre et fatigue 🔴🔵 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 11, 2023

Pour résumer Après les maux de tête donnés à Christophe Galtier en raison des nombreuses blessures dans son effectif, le Paris Saint-Germain est frappé par un inquiétant virus avant son déplacement à Monaco (17h). Le vestiaire est KO.

