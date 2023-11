PSG : drame à Milan, un invité surprise dans le onze de Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le dernier entraînement du PSG, hier soir sur la pelouse de San Siro, a donné une tendance pour l’une des rares incertitudes du onze de Luis Enrique ce soir. Lee Kang-in n’a pas participé à l’ensemble des exercices, qui ont notamment vu les joueurs effectuer un exercice de possession du ballon puis travailler devant le but. Touché au pied gauche vendredi contre Montpellier où il s’est fait bander une cheville après sa sortie (3-0), le Sud-Coréen pourrait donc laisser la place hybride d’ailier/relayeur gauche à Vitinha, à moins que l’entraîneur espagnol ne l’ait volontairement préservé pour pouvoir le titulariser contre l’AC Milan. Les supporters du PSG dans une embuscade Pour le reste, les champions de France, qui ont soigné les temps de jeu contre les Héraultais (Kolo Muani, Marquinhos, Zaïre-Emery, Hakimi ont été remplacés en seconde période), devraient aligner leur équipe habituelle du début de saison, dans le système hybride entre 4-2-4 et 4-3-3. La principale interrogation est une fois de plus l’identité de l’attaquant qui accompagnera Kylian Mbappé aux avant-postes. Marco Asensio est encore trop court pour revenir dans le groupe et la place se disputera encore entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Par ailleurs, le Corriere dello Sport annonce qu'un supporter du PSG a été transporté à la Policlinico lundi dans un état grave après avoir reçu deux coups de couteau. Une cinquantaine de supporters milanais, portant des casques, aurait attaqué les supporters parisiens dans une embuscade. 🚨 Vitinha devrait bien être titulaire contre l’AC Milan ! Lee Kang-in n’a participé qu’à une partie de l’entraînement du jour avec le PSG.



Pour résumer Si Vitinha devrait être titulaire lors du match entre le Paris Saint-Germain et l'AC Milan ce mardi soir à San Siro en Ligue des champions (21h), un doute subsiste au sujet de l'identité de l'attaquant pointe : Ramos ou Kolo Muani.

Bastien Aubert

Rédacteur