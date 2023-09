PSG : un jeune prodige du club fait déjà de l’ombre à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Il y a une nouvelle star au PSG et le Classico de dimanche soir face à l’OM, où Kylian Mbappé est sorti très tôt sur blessure, n’a fait que confirmer la tendance : aujourd’hui, il y a une vraie hype autour de l’éclosion de Warren Zaïre-Emery, troisième plus jeune joueur à disputer un Classique avec Paris… mais surtout élément le plus prometteur à entrer dans cette caste.

« On dirait qu’il a 37 ans et pas 17 »

En conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique n’avait pas de mots assez forts pour qualifier le jeune capitaine des Espoirs : « On dirait qu’il a 37 ans et pas 17. C’est une grande chance pour moi. Il avait déjà pas mal joué avec Galtier. Il est complet, professionnel, humble, travailleur. C’est un exemple de joueur qui vient du centre de formation ». Présent au micro de Prime Vidéo à la pause, le sélectionneur des Bleuets Thierry Henry ne dit pas autre chose, choqué par la maturité du Titi bien qu’appelant au calme : « Warren, c'est juste extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Maintenant, il faut rester calme. Le petit est quand même assez jeune, même si c'est le capitaine des Espoirs. Il faut quand même le protéger ».

Les anciens du PSG sont déjà fans

Alors que le PSG fait son possible pour protéger sa très courtisée pépite, de nombreuses anciennes gloires du club se sont prononcés avec des termes dithyrambiques à son égard sur RMC. Luis Fernandez d’abord : « On sent qu’il reste très sérieux. S’il continue comme ça, on va au-devant d’un garçon qui va réaliser de grandes choses ». Même son de cloche chez Safet Susic : « techniquement, il est déjà au point, il est très vif. Il a la chance que son entraîneur croit en lui. Il faut lui faire confiance pour l’avenir. Il n’y a aucune chance qu’il s’en aille ». Pour Edvin Murati, on a déjà à faire à une version améliorée d’un autre international tricolore : « C’est une pépite. Un pur produit du club. Ce joueur-là, tu le gardes à vie ! Tu ne fais pas comme Rabiot. Il peut encore progresser et il est aux portes de l’équipe de France A. Il faut de l’âme au PSG ».

