PSG : un joueur a su se rendre indispensable auprès de Messi

Depuis le 11 juillet dernier, un lien indéfectible unit Lionel Messi et Angel Di Maria. Le but de ce dernier en finale de la Copa América face au Brésil (1-0) a permis à La Pulga de remporter son premier titre international. Rien qu'avec ça, Di Maria aurait été dans les bonnes grâces du sextuple Ballon d'Or jusqu'à la fin de ses jours. Mais depuis, Messi est arrivé à Paris. Et comme l'explique L'Equipe dans son édition du jour, il s'appuie énormément sur son compatriote.

« C’est presque devenu une blague dans le vestiaire parisien. Quand quelqu’un cherche Lionel Messi, il suffit de demander où sont Leandro Paredes et Angel Di Maria. Pour manger comme pour se changer, les trois compatriotes se quittent rarement. Les premières semaines, le déjeuner au Royal Monceau était presque devenu un rendez-vous incontournable de ce trio. L’ex-Madrilène joue un rôle central dans le processus d’adaptation du sextuple Ballon d’Or. Il accompagne même son compatriote dans ses sorties en famille. Dans les séances, Di Maria n’est aussi jamais loin de La Pulga. Pour traduire les consignes (même si l’adjoint Jésus Pérez utilise beaucoup l’espagnol) mais aussi pour renseigner Messi sur les habitudes du club. Pochettino a pu mesurer son rôle central auprès de la star. »

Ángel Di María: “Messi is always the best, he’s the best every year. Ronaldo’s a special player, but Messi’s from another planet. There are no words to describe Messi, he always surprises you." pic.twitter.com/Hi8OPbnpVr