PSG : un joueur dans le dur avec Pochettino de retour grâce à Messi ?

Si le PSG a dominé plutôt brillamment Manchester City mardi en Ligue des champions, il le doit notamment au travail de sape de la paire Idrissa Gueye - Marco Vetrratti. Les deux hommes ont eu un abattage considérable dans l’entrejeu et postulent naturellement pour affronter le Stade Rennais au Roazhon Park (13h).

À moins que Leandro Paredes ne vienne redistribuer les cartes. Derrière le duo précédemment cité aux yeux de Mauricio Pochettino, le milieu argentin pourrait voir sa proximité avec Lionel Messi faire réfléchir le coach du PSG à son sujet.

Paredes promu grâce à Messi ?

« L’Argentin est, avec Angel Di Maria, le joueur le plus proche de Lionel Messi, observe L’Équipe. Sa demande – très rapide – d’être installé juste à côté du sextuple Ballon d’Or dans le vestiaire avait suscité des commentaires en interne. Cette proximité peut-elle l’aider dans son opération reconquête ? Cela ne peut pas faire de mal d’être perçu comme le lieutenant d’une star... »

Cette complicité argentine ne devrait néanmoins pas suffire à rendre à Paredes ses lettres de noblesse, son manque de mobilité restant un défaut majeur dans le style dynamique que veut impulser Pochettino au PSG. Le départ de Gueye pour la CAN (9 janvier-6 février) pourrait toutefois lui offrir une ouverture inespérée.

