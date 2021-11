PSG : un joueur de Pochettino se blesse en sélection

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Il est donc dit que les joueurs retenus dans leurs différentes équipes nationales posent un problème au PSG. Après l'épisode argentin, et le coup de gueule de Leonardo face au départ de Messi et Paredes (blessés en Ligue 1...) voici que l'équipe de la capitale perd l'un de ses milieux de terrain pour cause de blessure !

En effet, Julian Draxler ne sort pas indemne de ses premiers entraînements avec la sélection allemande. L'entraîneur de la Mannschaft, Hansi Flick, ne s'est même pas montré rassurant.

"Plusieurs joueurs nous ont quittés dont cinq à cause du coronavirus. Julian Draxler a subi une blessure musculaire et sera absent pendant un certain temps. Je suis vraiment désolé pour lui car il avait de grands projets."