PSG - Mercato : un joueur du FC Barcelone fait plus fort que Messi !

Ansu Fati meilleur que Messi à ses débuts ! Le nouveau numéro 10 du FC Barcelone a repris sur ses standards d’avant blessure. C’est simple, Ansu Fati est tout simplement le joueur qui a marqué le plus de buts sous le maillot blaugrana avant d’avoir 19 ans soit 13 buts, devançant ainsi Bojan (12) et Messi (7).

Mais ce n’est pas tout ! Comme le révèle justement Sport, malgré sa blessure qui l’a éloigné des terrains pendant 1 an, Ansu Fati compte plus de buts (15 buts) que Lionel Messi (8 buts) au même âge soit 20 ans et 251 jours ainsi que sur ses 2000 premières minutes au FC Barcelone avec 15 buts à son compteur et Messi 11 buts au même temps de jeu. Un début de carrière qui présage du bon pour un FC Barcelone en difficulté en ce début de saison après la perte de leur superstar argentine Lionel Messi, parti au PSG.

