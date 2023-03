PSG : un joueur du Stade Rennais prend la défense de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Attaqué de toutes parts et actuellement blessé, Neymar Jr (PSG) compte assez peu de soutien parmi les joueurs de Ligue 1. Néanmoins, l'un d'entre eux a pris la parole pour défendre le fantasque Brésilien : le milieu du Stade Rennais Baptiste Santamaria.

Santamaria : « Neymar ? Ce n'est pas quelqu'un qui va provoquer gratuitement »

Dans un entretien à Foot Mercato, le joueur rennais a dit tout le bien qu'il pensait du joueur... et de l'homme avec qui il a pu échanger : « Ce n’est pas parce que c’est la star dont tout le monde parle, mais parce que les postes qu’on occupe font que lorsque je jouais contre le PSG, forcément, on était l’un contre l’autre. Que ce soit dans sa vision du jeu ou même techniquement, ce qu’il est capable de proposer, c’est quelqu’un qui m’a impressionné, il est très très fort. Franchement, on en parle beaucoup. J’ai eu vraiment la chance d’échanger quelques mots avec lui à la fin du match, parce que mon fils est fan donc je lui ai demandé son maillot. J’ai eu la chance de découvrir quelqu’un de très très simple, de très gentil ».

Quant au côté provocateur, Baptiste Santamaria l'assure : ce n'est jamais lui qui tire en premier. « Forcément, la provocation sur le terrain fait partie de son jeu, c’est quelqu’un qui adore et qui a cette capacité d’élimination, qui va faire qu’il va provoquer les joueurs. Mais par la parole, ce n’est pas quelqu’un qui va provoquer gratuitement. »