PSG : un message musclé de Neymar au Bayern Munich

Avec Manchester City, le Bayern Munich était le pire tirage possible pour le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Champions League. Mais c'est bien son bourreau de la dernière finale, disputé en août à Lisbonne, que le club de la capitale retrouvera début avril pour une explication au sommet. Explication qui est loin d'effrayer Neymar, à en croire la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, qui le suit au quotidien.

"C'est une revanche pour lui"

"Neymar est très content pour le tirage parce que c'est le genre de matches qu'il aime jouer, a-t-elle assuré sur Europe 1. Il sait que lors de la finale en Ligue des champions, perdue 0-1 contre le Bayern, il n'était pas à son top. C'est une revanche pour lui et les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont faire deux matches à 100%."

"La présence de Neymar est importante mentalement pour ses coéquipiers et lui il sait qu'il peut ramener tout le monde derrière lui, il aime ça. Dans les grandes rencontres, Neymar aime apparaître et dire "Oh les gars, vous pouvez compter sur moi, allez on y va, on va gagner ce match."