Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Si la première apparition de Sergio Ramos sera la principale attraction du premier match de préparation du PSG ce mercredi matin (11h) face au Mans, le défenseur accompagnant l'Espagnol ce matin pourrait bien lui voler la vedette.

En effet, comme le rapporte L'Equipe, l'ancienne gloire du Real Madrid jouera aux côtés du prometteur El Chadaille Bitshiabu (16 ans depuis le 16 mai dernier). Particularité du dernier prodige du centre de formation du PSG ; son gabarit étonnant (1,98m pour 100 kg).

En pro depuis ses 15 ans, le défenseur au physique de basketteur est déjà chaudement recommandé au niveau du centre de formation. « C'est un joueur précoce qui arrive à s'adapter à chaque fois. Il a toujours passé un cap. Le plus dur sera de maîtriser le niveau pro, et il en a les capacité », assure Stéphane Roche son ex entraîneur en U19 à Paris.

Consultant extérieur au PSG, l'ancien sprinteur Ladji Doucouré confirme : « C'est un monstre physique. Il a une habileté et une coordination rares pour un footballeur, et ça n'a rien à voir avec son gabarit », assène l'athlète. El Chadaille Bitshiabu profite aussi des absences de Presnel Kimpembe et Marquinhos, toujours en vacances, pour avoir cette première chance de se montrer.