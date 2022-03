PSG : un nouveau conflit oppose le club aux supporters

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Il ne manquait plus que ça... Alors que c'est le feu depuis plusieurs semaines entres les supporters du PSG et leur direction, notamment à cause de l'investissement des stars ou des valeurs pas respectées, l'élimination de la Champions League à Madrid mercredi dernier a mis le feu aux poudres. A tel point que le club songerait à dissoudre le CUP, dont plusieurs banderoles vindicatives ont été bloquées dimanche contre Bordeaux (3-0). Et qui réclame les têtes de Leonardo et Nasser al-Khelaïfi. Et, donc, comme si cela ne suffisait pas, le visuel du nouveau maillot a filtré...

Il reprend le design du fameux bavoir de 2013-14, avec une large bande blanche verticale au milieu du maillot entourée de deux grosses lignes rouges. On est encore loin, une fois de plus, du célèbre maillot Hechter, bande rouge et liserés blancs. Le site footyheadlines a publié des visuels hier soir et, immédiatement, les commentaires ont été très négatifs. Un nouveau feu s'est déclaré au PSG !

⚠🇫🇷👀 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑷𝒊𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔: PSG 22-23 Home Kit Leaked: https://t.co/5I5LmDMiXp — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 16, 2022

Le nouveau maillot, nouvelle source d'embrouille au PSG Déjà que les relations entre le PSG et ses supporters sont très mauvaises actuellement en raison de la désillusion liée à l'élimination de la Champions League, le maillot pour la saison prochaine a remis de l'huile sur le feu.

Raphaël Nouet

Rédacteur