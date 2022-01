PSG : un nouveau départ pour Messi ?

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Lionel Messi (34 ans) est annoncé titulaire face au Stade de Reims pour son premier match de l’année 2022 (20h45). Il s’agit d’un clin d’œil du destin pour l’attaquant argentin puisque c’est également face au club marnais qu’il avait effectué ses premiers pas au PSG fin août (2-0).

À l’époque, on pensait que l’ancien crack du FC Barcelone planerait sur la Ligue 1 après en avoir fait de même après tant d’années en Liga. Cinq mois plus tard, il n’en est rien, Messi souffrant d’un déficit physique qu’il n’avait pas vraiment imaginé en signant en France l’été dernier.

« Comme beaucoup d’étrangers arrivant dans le Championnat, il ne s’attendait pas à cet engagement et à l’agressivité des défenseurs et milieux de terrain. Il lui a donc fallu un temps d’adaptation », confie-t-on au PSG. Désormais conscient du problème et enfin débarrassé de ses allers-retours en sélection, l’Argentin semble paré à un nouveau départ.

