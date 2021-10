PSG : un nouveau geste de Kylian Mbappé enflamme Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Popularisé en France l'été dernier avec son fameux « tic tac » et une horloge à l'effigie de Kylian Mbappé, l'émission El Chiringuito TV enflamme les nuits espagnoles et amuse aussi beaucoup dans l'Hexagone par sa capacité à se réinventer autour de son fantasme de voir l'attaquant du PSG au Real Madrid.

Les consultants d'El Chiringuito font un nouveau buzz autour d'Mbappé !

Si les « tic tac » se veulent aujourd'hui plus discrets et que les journalistes du talk-show attendent désormais 2022 et l'arrivée libre de Kylian Mbappé chez les Merengue, cela n'empêche pas le média de s'attarder sur les moindres faits et gestes du natif de Bondy au PSG. Dernier exemple en date : une talonnade aérienne inscrite par Mbappé à l'entraînement.

Dans l'émission de mercredi soir, les consultants d'El Chiringuito, l'ancien joueur Lobo Carrasco en tête, se sont amusés à reproduire le geste en plein direct. Une douce folie, digne des meilleures émissions de divertissements français, qui prouve encore un peu plus la passion démesurée autour du Real Madrid...