PSG : un nouveau joueur du Real Madrid fait flipper Neymar

Ce n’est pas parce que Neymar (30 ans) fait partie des joueurs qui ont une immense confiance en eux qu’il ne craint personne. Interrogé sur les joueurs qu’il craignait tout particulièrement en Europe, le prodige du PSG a été clair : Antonio Rüdiger le fait flipper !

« Il me plaît parce que c’est un défenseur central qui te fait peur, a-t-il affirmé dans une longue interview accordée à DAZN. Il est très fort et grand. Plusieurs attaquants font aussi peur, mais moi non. »

La star du PSG s’est livrée sur d’autres cracks du football mondial. « Kane ? Intelligent. Benzema ? Classique, a-t-il poursuivi. Messi ? Génie. Cristiano Ronaldo ? Génie. Luis Suarez ? Génie. Après, il n’y en a plus ! Camavinga ? Il a de la qualité... »