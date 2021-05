PSG : un nouveau problème Neymar dès cet été ?

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Ce sera du 23 juillet au 8 août prochain. Des Jeux Olympiques qui vont enfin se dérouler, un an après la date prévue pour cause de Coronavirus, et qui, logiquement, séduisent certains footballeurs. Au PSG, on le sait, l'attaquant français Kylian Mbappé a déjà émis le souhait d'y participer, lui qui sera déjà à l'Euro avec l'équipe de France et qui va nécessairement devoir souffler au cours de l'été.

Plus contraignant, du moins pour le PSG, une autre star de l'équipe, à savoir Neymar, aimerait également intégrer sa sélection nationale pour participer aux Jeux. C'est le média UOL qui l'a confirmé hier. Ce même Neymar qui ne va pas non plus chômer puisqu'il est attendu à la Copa America qui se dispute à compter du 11 juin et jusqu'au 10 juillet.

Information, et elle est de taille, le PSG n'est pas obligé d'accepter la volonté de ses deux joueurs. Et risque fort de leur rappeler qu'un championnat est à préparer au cours de l'été...