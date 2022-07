PSG : un nouveau système d’entraînement mis en place

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG a changé sa manière de fonctionner depuis la reprise cet été. Le club de la capitale ne veut plus conserver certains joueurs au club et tente de les faire partir à tout prix. Cependant, ses joueurs ne suscitent pas énormément d’intérêt et ne sont pas pressés de quitter le club de la capitale qui leur offre un bon cadre de vie. Après la tournée au Japon, les dirigeants ont mis en place un nouveau système d’entraînement. Deux entraînements par jour Selon les informations de “L’Équipe“, les dirigeants du club de la capitale ont choisi de mettre en place deux entraînements quotidiens. Le premier, qui a lieu le matin, avec les joueurs sur lesquels il compte, l'autre, qui se déroule l’après-midi, avec ceux dont il veut se séparer. La plupart des joueurs indésirables attirent les convoitises, sauf Mauro Icardi, mais les divergences dues au salaire freinent leur départ.

