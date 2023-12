PSG : un nouvel actionnaire arrive, valorisation record du club

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

C'est donc fait : le fonds d'investissement américain, Arctos, déjà présent dans de nombreuse franchise sportives aux Etats-Unis et au sein du club anglais de Liverpool, prend une participation au PSG. Selon les informations du quotidien L'Equipe, le fonds en question détiendrait désormais 12,5% du club.

Valorisation record

Mais c'est bel et bien QSI (Qatar Sports Investments) qui maîtrisera toutes les décisions sportives et économiques au PSG. "Nous sommes heureux d'accueillir Arctos dans la famille du Paris-Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG", a déclaré le président, Nasser al-Khelaïfi, au travers d'un communiqué.

Selon différentes sources, la valorisation du PSG serait désormais estimée à 4,25 milliards d'euros. Plutôt intéressant quand on sait que les Qataris ont racheté le club en 2011 pour près de 70 millions d'euros.

