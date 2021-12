PSG : un Parisien chipe un record à Coman

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Entré en jeu à la 75e minute lors de la victoire ce dimanche du Paris Saint-Germain face à Feignies-Aulnoye (3-0) en 32e de finale de la Coupe de France, El Chadaille Bitshiabu a disputé son premier match en professionnel.

À 16 ans, 7 mois et 3 jours, le défenseur central français, qui a signé cet été son premier contrat professionnel, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club parisien. Ce record était détenu jusqu’ici par l'ailier droit du Bayern Munich, Kingsley Coman, qui avait fait ses débuts avec le PSG à 16 ans, 8 mois et 4 jours.

Ce fut hier un moment incroyable, pour mes débuts avec le @PSG_inside, en entrant dans l'histoire du Club comme le plus jeune joueur depuis sa création. #Chadwork,#Thanksgod, ❤💙 🎶🎵Lalala Lala Paris SG 🥁🥁 pic.twitter.com/UoRxNNTHiO — El Chadaille (@El_chadaille) December 20, 2021