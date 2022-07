PSG : un Parisien est fan du nouveau système de jeu

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur son banc, le Paris Saint-Germain évolue en 3-4-1-2. Ce fut le cas lors des trois premiers matchs amicaux face à Quevilly Rouen Métropole (2-0), contre le Kawasaki Frontale (2-1) et face à Urawa Red Diamonds (3-0). Un nouveau système de jeu qui plait à Nuno Mendes. Ce dernier devrait être le titulaire au poste de piston gauche de l’équipe parisienne cette saison.

"Ça m'aide beaucoup dans le match

"J’ai déjà joué un an avec cette tactique au Sporting. J’étais très habitué et, quand je suis venu ici, on a changé de système. Maintenant, on va rejouer avec trois défenseurs mais on n’est pas encore vraiment habitué. Comme on a pu le voir dans le match face à Kawasaki, on n’est pas encore bien situé dans ce système mais on a le temps pour travailler. Moi, ça m’aide beaucoup dans le match. Je suis un joueur offensif et je pense que ça va être une belle saison et qu’on va encore progresser", a expliqué le Portugais au micro de RMC Sport.

