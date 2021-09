PSG : un Parisien exclu de sa sélection !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Selon les informations du Telegraaf, Xavi Simons a été exclu de la sélection U19 des Pays-Bas. La raison ? Tout comme quatre de ses coéquipiers (Ar'jany Martha, Naci Ünüvar, Rio Hillen, Mimeirhel Benita), le milieu du terrain du Paris Saint-Germain n'a pas respecté le protocole sanitaire dans l’hôtel où il résidait.

Martha et Benita auraient invité une fille dans leur chambre avant que leurs trois autres coéquipiers ne les rejoignent, intrigués par le bruit. "Martha, Benita, Ünüvar, Hillen et Simons ont brisé la bulle de l'équipe et ont donc été renvoyés dans leurs clubs. Pour éviter la contagion au sein des équipes nationales, il existe des protocoles. De cette façon, le risque d'infections au sein d'une équipe est minime", a expliqué un porte-parole de l’équipe au média néerlandais.

Vijf spelers van Oranje onder 19 zijn weggestuurd, omdat er meiden op een hotelkamer waren.https://t.co/qgaJVOCaaZ — De Telegraaf (@telegraaf) September 7, 2021