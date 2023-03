PSG : un premier club se place sur Galtier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

En effet, Christophe Galtier serait sur la short-list d'un cador de Premier League, selon les informations de l'Evening Standard. Il s'agirait de Tottenham, qui vient de licencier Antonio Conte. Comme nous vous l'avons relayé ce mardi après-midi, les noms Zinédine Zidane, Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann et Luis Enrique seraient également évoqués pour s'asseoir sur le banc des Spurs.

#thfc Tottenham’s pursuit of Julian Nagelsmann complicated by the German’s desire for a break before deciding his next job. Daniel Levy wants to begin the process of finding Conte’s successor immediately to avoid a repeat of the chaos of summer 2021. https://t.co/YSEIs3b6zV