PSG : un premier maillon faible émerge sous les yeux de Pochettino

PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Mauricio Pochettino aura le choix cette saison, le coach a de son effectif des joueurs de très gros calibre. Avec les arrivées de deux défenseurs, d’un gardien et d’un milieu de terrain, le club espère enfin remporter la Ligue des Champions.



Toutefois, un ancien joueur de PSG, Eric Rabesandratana a émis quelques doutes concernant le niveau de Thilo Kherer : “Je ne suis pas inquiet, mais il y a beaucoup trop d'incertitudes défensives. En première période, les attaquants d'Orléans sont passés deux ou trois fois en face-à-face, ce n'est pas possible. Kehrer a des lacunes, on le sait. Contre Augsbourg, il s'est fait bouger par un mec qui saute dans son dos... et ce n'est pas un match de Ligue des Champions face au Bayern ! Ce n'est pas des signes de fatigue, mais de faiblesse” s’est exprimé Eric Rabesandratana dans le Parisien.

Kherer est en train de repartir sur les mêmes bases que d’habitude on va pas être en reste je crois …c’est génial pour le spectacle… moins pour les stats…❤️💙👀🤷🏾‍♂️ — eric rabesandratana 🌟❤️💙🌟 (@ERabesandratana) July 24, 2021