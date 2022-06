PSG : un prestigieux Ballon d’Or colle un tacle à Messi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Le joueur du PSG, Lionel Messi, a remporté sept Ballons d’Or au cours de sa carrière, dont un juste après son arrivée à Paris. Mais pour l’ancien joueur Marco Van Basten, qui lui l’a remporté trois fois, l’ancien joueur du FC Barcelone ne fait tout de même pas partie des trois meilleurs joueurs de l’histoire toutes époques confondues.

« Pelé, Maradona et Cruyff sont, pour moi, les trois plus grands joueurs de l’histoire. Petit, je voulais être comme Cruyff. Pelé et Maradona étaient également incroyables », estime le Néerlandais, qui a joué à l’Ajax Amsterdam et au Milan AC, dans France Football. « Messi aussi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité dans une équipe. Messi n’est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre ».

