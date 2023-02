PSG : un problème avec le discours de Galtier dans le vestiaire ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Plus qu'une anecdote, une statistique. Ainsi qu'une date. Le 13 février, soit un jour avant que ne se dispute le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le compte twitter Data Scouts indiquait que le PSG de Christophe Galtier avait une fâcheuse tendance à prendre des buts juste après la pause. Huit, précisément, en Ligue 1, concédés entre la 45 et la 60e minute de plusieurs rencontres.

Que s'est-il passé face au Bayern Munich ? Le club de la capitale, qui n'avait certes pas montré grand chose en première période, a encaissé le but de Kingsley Coman entre la 45 et 60e minute (53e). Le même compte twitter se demandait si il n'y avait pas un souci avec le discours de l'entraîneur parisien et demandait aux joueurs de se méfier des Bavarois en début de seconde période.

Visiblement, ça n'est pas entré dans les têtes des joueurs parisiens...

Fidèle à sa réputation, le PSG a encore encaissé un but au retour des vestiaires face au Bayern #merciTotof https://t.co/npqeTFzCDG — Paris Stats Germain (@ParisStats) February 14, 2023