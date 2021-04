PSG : un problème préoccupant voit le jour avec Neymar avant City

Zapping But! Football Club PSG : la rétrospective de l'année 2020 des Parisiens

City, c'est dans moins d'une semaine pour le PSG. Et ce n'est pas le moment pour les Parisiens d'être contrariés ou de se disperser. Or, une nouvelle embêtante arrive du Brésil, non pas pour ces prochains jours, mais pour la saison prochaine. Elle concerne Neymar. Sur qui le Brésil aimerait pouvoir compter lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo...

Le Brésil le veut pour les JO

Champion olympique en 2016 à Rio, Neymar est souhaitée par le sélectionneur olympique brésilien André Jardine, comme ce dernier l'a expliqué à O Globoesporte. «Nous voulons former la sélection la plus forte possible et Neymar est le joueur phare de la sélection, le meilleur joueur brésilien en activité, a-t-il soutenu. C'est un crack, qui est peut-être dans la plénitude de sa carrière. Pour nous, ce serait un atout d'une énorme qualité. » Un vrai pavé dans la mare du PSG... « Nous comprenons que la situation est complexe. Nous laissons cela à l'institution. C'est une question qui va au-delà de mes prérogatives d'entraîneur et regarde davantage la CBF, le PSG et le joueur lui-même», a conclu Jardine. La balle est donc clairement dans le camp parisien...