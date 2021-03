PSG : un proche révèle pourquoi Jesé a été un tel flop

Zapping But! Football Club PSG : la rétrospective de l'année 2020 des Parisiens

A l'été 2016, le Paris Saint-Germain croit tenir le successeur de Zlatan Ibrahimovic en la personne de Jesé. Le jeune attaquant espagnol a explosé du côté du Real Madrid, qui a accepté de le lâcher moyennant un chèque de 20 M€. Mais, en dépit de la présence d'un compatriote, Unai Emery, sur le banc, Jesé a déçu, jusqu'à disparaître complètement de la circulation, entre prêts ratés (Las Palmas, Stoke, Betis, Sporting) et prestations fantomatiques. Alberto Toril, qui a été son entraîneur chez les jeunes du Real Madrid, a expliqué à Goal à quel moment sa carrière avait basculé…

« Il avait tout. Physiquement, il avait un don. Il était fort, rapidement, puissant, agile… Pareil techniquement. Quand il était en cadets, tout le monde parlait de lui, disait que s’il continuait de progresser, il deviendrait un joueur important. A 18-19 ans, il dominait la deuxième division avec la réserve du Real Madrid. Sa progression était incroyable. Et très rapidement après son arrivée en équipe première, Ancelotti s’interrogeait sur le meilleur choix entre lui et Bale. C’est dire son niveau de performances. »

« Mais à Paris, ça a été difficile pour lui de se faire une place, de retrouver le niveau qu’il avait avant. Il a connu des moments difficiles avec une infection qui l’a éloigné pendant longtemps des terrains. Mais le vrai problème, c’est que quand il a quitté Madrid, sa vie a changé, il a commencé à avoir des hobbies comme la musique. Ça l’a éloigné du foot et ça l’a placé dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd’hui. »

