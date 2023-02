PSG : un remplaçant a marqué des points à Montpellier, les affaires de Vitinha ne s'arrangent pas

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Un but, une passe décisive : Fabian Ruiz a été l'une des grandes satisfactions de la victoire du PSG à Montpellier hier soir. Le milieu de terrain espagnol, souvent remplaçant depuis son arrivée dans la capitale, a livré un bon match et ses stats en attestent.

Fabian Ruiz efficace et influent

On notera notamment qu'il a touché 101 ballons, réussi 2 passes clés ou encore gagné 4 duels sur 5. Une prestation aboutie, malgré 15 ballons perdus, seul bémol pour lui. Pas franchement une bonne nouvelle pour Vitinha, dont la méforme persistante inquiète de plus en plus au sein du club parisien.