PSG : un renfort inattendu arrive pour Luis Enrique !

La mayonnaise Luis Enrique commence déjà à prendre au PSG. Face à l’OM, le club de la capitale a même déroulé (4-0) pour revenir sur les talons du Stade Brestois au classement de Ligue 1. Les prochaines semaines devraient donner encore plus d’indices sur la capacité du coach espagnol à savoir gérer son effectif, rempli d’ego.

Kimpembe de retour entre mi-novembre et début décembre ?

Un retour programmé de longue date pourrait lui offrir un nouveau casse-tête : Presnel Kimpembe (28 ans). Alors que sa charnière centrale - Marquinhos et de Milan Skriniar - donne satisfaction, L’Équipe croit savoir que le champion du monde 2018 devrait revenir à la compétition entre mi-novembre et début décembre pour rebattre les cartes... et donner des maux de tête à Luis Enrique.

