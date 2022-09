PSG : un reproche de Mbappé à Hakimi lui revient en pleine figure après l’OL !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Lors de la victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes contre Brest (1-0), le 10 septembre dernier, Kylian Mbappé avait reproché à Achraf Hakimi de ne pas lui avoir donné le ballon sur une action. « Tu as vu la vidéo ? Il fallait me donner la passe », a demandé l’attaquant français au latéral droit marocain. « Oui, je l’ai vue. Je suis désolé », a-t-il répondu. Ce à quoi l’ancien Monégasque a répliqué : « Il ne suffit pas de le regretter, il faut me donner les passes ».