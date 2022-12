PSG : un retour fracassant de Neymar contre le RC Strasbourg ?

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Les bonnes nouvelles affluent au PSG. Après les retours de Kylian Mbappé et d’Achraf Hakimi à l’entraînement, Neymar et Marquinhos ont également fait le leur hier au Camp des Loges... treize jours après l’élimination cruelle du Brésil par la Croatie à la Coupe du monde. Le capitaine du PSG, qui avait « envie de ne rien faire », selon son épouse, a revu ses coéquipiers et a pu échanger avec Pablo Sarabia et Carlos Soler, eux aussi malheureux lors de l’exercice des tirs au but avec l’Espagne (0-0, 0-3 aux t.a.b. contre le Maroc en 8es).

Si Marquinhos a retrouvé le terrain, ce n’est pas le cas de Neymar, qui s’est contenté d’exercices en salle, comme Mbappé la veille. Selon L’Équipe, l’idée de le voir au Parc des Princes contre le RC Strasbourg, mercredi, n’est pourtant pas à exclure. Après son entorse à la cheville droite contre la Serbie (2-0, le 24 novembre), le staff parisien doit évaluer son état de forme physique et mental.

« Si j’étais son coach, je le ferais jouer, plaide Reinaldo, ancien attaquant du PSG (2003-2005), qui entraîne désormais Bangu, un club de Rio. Après un tel échec, la meilleure façon de se relever est de jouer et de marquer. Inscrire un triplé contre Strasbourg serait le meilleur moyen de tourner la page. Neymar a besoin de retrouver le sourire, et ça passe par l’amour que ses coéquipiers et ses supporters vont lui donner. »