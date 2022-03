PSG : un soutien de poids pour Pochettino... et une porte de sortie toujours entrouverte ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

A l'heure où Mauricio Pochettino semble bien parti pour endosser la responsabilité de la saison décevante du PSG, vous ne trouverez aucun joueur pour parler mal de lui. Surtout ceux de Tottenham, où il a œuvré de 2014 à 2019. Dans L'Equipe du jour, Hugo Lloris est allé jusqu'à dire que les mauvais résultats, notamment l'élimination en Champions League, n'étaient pas de sa faute :

« C’est difficile pour moi d’être objectif, par rapport à ma relation avec Mauricio. Visiblement, au PSG, le problème ne vient pas d’une seule personne… Après, c’est le très haut niveau, c’est comme ça, mais ce qui m’attriste, c’est que le PSG est au-dessus du Real pendant 150 minutes sur 180. Il y a une demi-heure où cela s’équilibre, et le reste où Paris perd le fil… Après, Karim (Benzema), ce soir-là, est immense. C’est difficile de qualifier cette performance, mais elle est digne des plus grands. »

Un joli plaidoyer qui ne devrait hélas pas suffire à sauver la peau de Pochettino. Annoncé du côté de Manchester United, l'Argentin devrait bientôt être auditionné par les dirigeants mancuniens. Cette semaine, c'est l'entraîneur de l'Ajax, Eric ten Hag qui a été entendu. Les Espagnols Julen Lopetegui (FC Séville) et Luis Enrique (sélection) figurent également parmi les prétendants. Mauricio Pochettino pourrait donc ne pas attendre d'être viré du PSG pour se trouver un nouveau challenge !

A diretoria do Manchester United se reuniu nesta semana com Erik ten Hag, treinador do Ajax. O time inglês também tem interesse em Mauricio Pochettino, que está no PSG.



🗞️ The Guardian pic.twitter.com/3JLtfGsjAJ