PSG : un souvenir très cuisant s'annonce à Bruges

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi (21h) sur la pelouse du FC Bruges, à l'occasion de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Cette rencontre sera arbitré par Sandro Schärer, qui ne compte que deux matchs de C1 à son actif.

Deux joueurs du PSG ont déjà croisé la route de l'arbitre suisse. Il s'agit de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, qui ont été arbitré par Sandro Schärer lors du match nul concédé par l'équipe de France face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), le 1er septembre dernier, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Un match qui n'a pas laissé de bons souvenirs aux deux Parisiens.

We're back!! 🤩🤩🤩



Which fixture are you most excited for?#UCL