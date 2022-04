PSG : un tacle à Leonardo, des encouragements pour Mbappé, Neymar ou Messi... Thiago Silva livre ses vérités

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Interviewé par Canal+ hier soir, Thiago Silva est revenu sur la douloureuse élimination du PSG en 8es de finale de la Champions League face au Real Madrid (1-0 ; 1-3). Le défenseur brésilien, qui a joué dans la capitale de 2012 à 2020, a parlé comme un supporter. Il a regretté le trop grand chamboulement de l'effectif, chaque année, ce qui peut s'apparenter à un tacle pour le directeur sportif, Leonardo, responsable de son départ. Mais il a aussi demandé aux fans parisiens de soutenir leur équipe même dans les moments aussi délicats que ceux vécus depuis un mois...

« Ce fut une élimination incroyable, inimaginable pour nous qui sommes supporters du PSG. Chaque année c’est la même chose. Il y a des choses à améliorer, mais pas beaucoup de changements. A chaque fois, on revient à zéro, et ça, ça n’est pas possible dans le foot. Même si le PSG a beaucoup d’argent, ce n’est pas ça qui fait gagner dans le foot. Les titres, ce n’est pas ça. Neymar est très content là-bas, mais c’est difficile de jouer à la maison et d’être critiqué, sifflé. Tu gagnes tout, mais en France, ça ne sert à rien. Il faut gagner la Ligue des champions, mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut que les supporters soient derrière l’équipe. On sait qu'ils font toujours la différence aussi bien négativement que positivement »

🗣 | Thiago Silva 🇧🇷 au @CanalFootClub :



« Au #PSG chaque fois on recommence tout à zéro, et ça ce n’est pas possible au foot ! Même si le PSG a beaucoup d’argent, ce n’est pas ça qui fait gagner des titres… » pic.twitter.com/95RHJnggG7 — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 5, 2022

Pour résumer L'ancien capitaine du PSG Thiago Silva est revenu sur l'incroyable élimination endurée par ses anciennes couleurs face au Real Madrid en Champions League. Pour lui, il faudrait plus de continuité au sein du club de la capitale...

Raphaël Nouet

Rédacteur