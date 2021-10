PSG : un taulier du LOSC égratigne Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

De plus en plus souvent, l'attitude de Kylian Mbappé sur les terrains est pointée du doigt, comme l'autre jour à Metz où il a cru bon de chambrer le portier lorrain Oukidja après le deuxième but de son équipe, inscrit dans les dernières secondes. L'énorme confiance en soi du champion du monde confine à l'arrogance quand elle est mal exprimée et le capitaine du LOSC, José Fonte, a reconnu lors d'une interview à Talk Sport que cela pouvait devenir un problème…

"Je ne le vois que sur le terrain, je ne le connais pas personnellement, mais sur le terrain, ce n'est pas le joueur le plus facile à affronter, il a cette confiance en lui qui, parfois, pour nous, peut être un peu… Mais je suis sûr que c’est un bon gars, un gentil garçon pour ses amis et le personnel. Nous sommes des rivaux, nous sommes des adversaires, nous faisons ce que nous avons à faire." Vétéran des terrains avec ses 37 printemps, le Portugais n'a pas dit le mot qui aurait déclenché une polémique mais tout le monde a bien compris le fond de sa pensée.

Jose Fonte (Lille player) “Mbappe was trying to get the best deal for PSG. You can’t blame him for wanting to go to Real Madrid to be honest, Every single player in the world would like to play for Real Madrid”pic.twitter.com/4ocOcpfsyr