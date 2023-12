PSG : un titulaire fauché en plein vol avant le FC Nantes ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Coup dur en vue pour Luis Enrique ? Par le biais d’un communiqué, le PSG a annoncé en fin de matinée qu’Achraf Hakimi ne participera pas à l’entraînement collectif d’aujourd’hui, pour motif personnel. Avec cette information de dernière minute, la présence du latéral marocain face au FC Nantes de Jocelyn Gourvennec, demain au Parc des Princes (21h), devient logiquement incertaine. Retrouvez toute l'actualité du PSG Zaïre-Emery bien présent à Dortmund Pour rappel, Hakimi a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Il est accusé par une jeune femme, qui affirme avoir été agressée le 25 février dernier au domicile du joueur, dans les Hauts-de-Seine. Reste désormais à savoir si cette absence du jour est liée à cette affaire... Par ailleurs, RMC Sport assure que Warren Zaïre-Emery sera présent face à Dortmund si tout va bien, a priori sur le banc ! Le milieu du PSG pourrait même figurer dans le groupe dès ce samedi contre le FC Nantes ! Le point médical avant #PSGFCN@Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 8, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Homme fort du début de saison du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi (25 ans) sera absent de l’entraînement du jour pour motif personnel. Sa présence contre le FC Nantes (samedi, 21h) devient donc logiquement incertaine.

Bastien Aubert

Rédacteur