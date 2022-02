PSG : un troisième Parisien absent face aux Verts ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Une semaine après sa défaite sur le terrain du FC Nantes, le PSG aura pour obligation de se racheter face à l'ASSE. Ce sera samedi soir, au Parc des Princes, pour un duel qui, forcément, paraît déséquilibré au regard du classement des deux formations. Si côté stéphanois, une incertitude plane au sujet de l'attaquant Wahbi Khazri, il en est de même pour Maurico Pochettino au PSG.

On le sait, Marco Verratti sera suspendu et Sergio Ramos soigne encore sa blessure au mollet droit. Mais on a également appris que Leandro Paredes, pour une douleur aux adducteurs, était toujours en soins et incertain pour le match du week-end. L'entraîneur parisien devrait en dire plus lors de sa traditionnelle conférence de presse.