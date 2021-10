PSG : une annonce très rassurante pour les 4 Fantastiques

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Comme trop souvent en France, le monde du football succombe à la culture de l'instant. Et cette semaine, ce sont les 4 Fantastiques du PSG qui en prennent pour leur grade, au prétexte qu'à Marseille (0-0) comme lors de leurs sorties précédentes, ils ne se sont pas mis en évidence. Mais Bernard Lions a rappelé une évidence sur le plateau de La Chaîne L'Equipe : ils ne sont logiquement pas en forme mais ça ne saurait tarder.

"Le quatuor offensif compatible ? S’ils arrivent à régler le problème de fraîcheur. Mbappé a joué pendant l’Euro alors que les Argentins battaient le Brésil de Neymar en finale de la Copa America. On voit bien qu’il y a un déficit de préparation athlétique et physique. Aujourd’hui, ils le payent. D’un point de vue tactique, faire jouer en 4-2-3-1 les quatre avec Messi à droite à 35 ans ça ne va pas. Il faut les recentrer, changer de système. Ça, c’est le boulot de Pochettino." On ajoutera que l'essentiel pour une équipe rêvant de Champions League, ce n'est pas de carburer à l'automne mais d'être prête au printemps.