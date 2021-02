PSG : une autre arrivée que Pochettino terrifie les Parisiens en interne

Mauricio Pochettino a beau être précédé d’une méthode et d’une réputation musclées, il s’est parfaitement fondu dans l’ambiance du PSG. Ancien défenseur du club de la capitale, l’Argentin prône le dialogue et n’a aucun mal à tisser des relations étroites avec joueurs et collaborateurs puisqu’il a également l’avantage de parler français.

La nouvelle DRH est une chasseuse de coûts

Non, s’il fallait trouver un nouvel entrant qui fait frémir les salariés du PSG, il faudrait sans doute plutôt creuser au sein de la Direction des Ressources Humaines. La direction a en effet annoncé le 19 janvier la nomination d’Hélène Leduc-Fonnesu, en tant que DRH. « Cette décision a jeté un froid chez bon nombre d’employés parisiens », assure L’Équipe ce mardi. Et pour cause : la nouvelle dirigeante est précédée par sa réputation de redoutable chasseuse de coûts, héritée de ses passages chez McDonald’s et Otis, où elle a mené des plans de départ.

Certains salariés du PSG craignent un plan de départ

« C’est peu dire qu’une certaine inquiétude règne désormais au siège du champion de France à Boulogne-Billancourt, alors que l’ensemble des salariés (quelque 750 personnes) et même les responsables, à l’exception du sportif, sont au 4/5e en raison de la crise sanitaire, peut-on lire dans le quotidien sportif. Certains craignent un plan de départ même rien en ce sens n’est prévu au PSG. »