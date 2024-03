PSG : une banderole cinglante à l'encontre de Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé et le PSG, l'histoire d'amour est en passe de mal se terminer. Comme vous le savez, l'attaquant français a depuis longtemps annoncé à ses dirigeants qu'il quitterait la capitale au terme de la saison. Comme vous le savez, aussi, Luis Enrique, son entraîneur, n'hésite plus à mettre la star sur le banc de touche, comme contre le FC Nantes, ou à le faire sortir en plein match, comme ce fut le cas face à Rennes et Monaco.

Autre certitude, le comportement de Mbappé, en effet pas brillant sur le Rocher, commence à énerver certains supporters. D'anciens membres du Kop de Boulogne étaient ce matin devant le Parc des Princes et ont brandi une banderole des plus explicites...

03/03/2024 - « KM : VIVEMENT LE 30/06 ! ». pic.twitter.com/x2qdBCZkUD — Block Parisii (@leblockparisii) March 3, 2024

