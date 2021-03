PSG : une bêtise entre Neymar et Mbappé sème la révolte dans le vestiaire

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Le PSG pourra-t-il compter sur Neymar mercredi contre le FC Barcelone (21h) ? Rien n’est moins sûr, Mauricio Pochettino ayant laissé planer le doute hier en conférence de presse. Ce qui est plus sûr, c’est que Kylian Mbappé soit présent après son festival du match aller au Camp Nou. Marquinhos s’est au passage emporté devant ceux qui affirment que le PSG est meilleur sans Neymar ou Mbappé ensemble. Cela révolte le capitaine brésilien.

Mbappé en pleine confiance après Barcelone

Au sujet du potentiel de Mbappé, Marquinhos est clair : il peut viser les sommets, surtout après son triplé à Barcelone le mois dernier. « Ça a boosté sa confiance. Marquer trois buts au Camp Nou, c’est quelque chose de très important pour lui et pour nous, a-t-il poursuivi. Tout le monde a compris ce dont il est capable. On est là pour l’aider au maximum. C’est un leader sur le terrain avec sa personnalité et ses qualités. Il a fait un match exceptionnel. »