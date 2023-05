PSG : une bimbo argentine accuse Mauro Icardi d'infidélité, Wanda Nara se console avec L-Gante

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si le couple Wanda Nara – Mauro Icardi a été bien ébranlé par l'épisode China Suarez, de nouvelles révélations d'une autre présumé amante de l'attaquant prêté par le PSG à Galatasaray ont déjà remis le feu aux poudres et le mariage en péril.

Candela Lecce balance sur son « date » secret avec Mauro Icardi...

En effet, sur les réseaux sociaux, une pulpeuse argentine du nom de Candela Lecce a fait quelques révélations sur Mauro Icardi, assurant que ce dernier l'avait contacté pour la voir en Argentine … Durant son aller-retour récent pour participer à l'émission « Masterchef » en compagnie de son épouse Wanda Nara.

Et Candela déballe tout : « Le 23 (avril), il m'appelle au téléphone et me dit 'Cande débloque-moi' et qu'il voulait avoir une conversation avec moi, qu'il ne voulait pas finir comme ça. Je lui ai dit 'bon, d'accord'. Pour moi, c'était déjà fini. Le 25, j'ai reçu un appel et il m'a dit 'je viens te chercher' et j'ai cru que c'était une blague ».

La jeune femme assure que Mauro Icardi se montrait très méfiant : « 'Tu ne vas pas sortir ton téléphone, je ne veux pas qu'il y ait de photos ou de preuves parce que je risque beaucoup'. Il n'arrêtait pas de me le répéter. Alors j'ai dit : 'Bon, j'appelle ma mère, sinon elle va s'inquiéter'. Je l'ai appelée et je lui ai dit que j'allais à Buenos Aires, sans lui dire avec qui je partais. Ensuite, j'ai attrapé le téléphone, je l'ai fait briller et j'ai réussi à prendre une photo ». Candela Lecce est tombée des nues en voyant que, lorsque Mauro Icardi s'était absenté de leur rendez-vous, c'était pour rendre visite à Wanda Nara à la télévision argentine : « Je me suis senti mal quand j'ai tout vu à la télévision, je me suis senti violé, il m'a taquiné ».