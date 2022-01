PSG : une danseuse israélienne recale Kylian Mbappé et l'affiche sur la toile !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Très discret sur sa vie privée, Kylian Mbappé (PSG) suscite énormément de fantasme. Alors que certains mettent au bras d'une journaliste italienne, d'autres avec le mannequin Cindy Bruna et que d'autres encore voient plus qu'une amitié dans sa relation avec l'actrice Emma Smet, petite-fille de Johnny Halliday, il semblerait pourtant bel et bien que le natif de Bondy soit encore célibataire... Et chasse sur Instagram comme beaucoup de footballeurs.

Ainsi, Kylian Mbappé a récemment tenté sa chance avec la danseuse et chorégraphe israélienne Hila Pilo, star de Tik Tok et des réseaux sociaux (198 000 abonnés sur Instagram). Manque de chance pour l'attaquant parisien, la belle n'a pas apprécié l'approche et s'est vantée sur les réseaux sociaux d'avoir refoulé la star du PSG.

Plutôt que de répondre à Mbappé, la danseuse a écrit à ses fans en hébreu, expliquant notamment qu'elle n'avait pas répondu aux avances car « physiquement elle le trouve pas du tout à son goût ». Même les Champions du Monde prennent des râteaux...