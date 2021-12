PSG : une discussion pimentée entre Mbappé et Pochettino, Messi ciblé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Kylian Mbappé est annoncé titulaire contre Bruges en Ligue des champions (18h45). Ménagé contre le RC Lens samedi à Bollaert avant d’entrer en seconde période (1-1), l’attaquant du PSG souhaite bien finir l’année civile pour marquer encore un peu plus les esprits...

Cette saison, le buteur de 22 ans semble avoir débuté une mue qui le voit non seulement faire trembler les filets mais aussi faire des passes décisives à foison. Toutes compétitions confondues, en club, Mbappé a ainsi délivré plus de caviars (11) que marqué de buts (9). Ce changement d’état d’esprit aurait été initié avec son clan et une franche discussion avec Mauricio Pochettino.

« Le Bondynois a pas mal échangé sur la question avec ses proches, et notamment ses parents, sur le fait qu’il devait montrer ce qu’il accomplissait dans ses jeunes années, à savoir marquer et passer, affirme L’Équipe. Il en fait de même avec son entraîneur, Mauricio Pochettino, afin de s’adapter à l’arrivée de Lionel Messi. » Comme quoi, la signature du prodige argentin a aussi permis à Mbappé de s’améliorer... avant de signer au Real Madrid ?

🧨"El fichaje de MBAPPÉ por el REAL MADRID está MÁS que HECHO"



¡Llega Eduardo #Inda a #ChiringuitoInda! pic.twitter.com/KW7oQWzxAD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 7, 2021